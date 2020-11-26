Mustafa Cengiz, Sabah gazetesi tarafından Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı.

Cengiz, kulüplerin borç yapılanmasının konuşulduğu ilk dönemde 10 yıl vade istediklerini, bunun ilk 4 yılının da ödemesiz olmasını talep ettiklerini aktardı.

"En az ödemesiz dönem 4 yıl olursa, bu borçlar kapanabilirdi. O yüzden 10+4 istedik. Fakat devletin imkanları da mahdut. Öyle bir ana geldik ki 5 yıllık yapılandırma yapıldığında koronavirüs yoktu."

"UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum"

Cengiz, yapılandırma konusunda çok sıkı kuralların olduğunu kaydetti.

"Bunu imzaladığınız anda TFF de lisans anlamında bastırıyor. İnşallah bütün hükümlerini de uygular. Taş atmıyorum. Mali yapılandırma açısından da Bankalar Birliği bunu sağlar. Biz bunu istiyoruz. UEFA'da neler çektiğimi bir Allah, bir de ben biliyorum."

"Kredi ana para ve faiz ödemem 3 milyar lira"

Mustafa Cengiz, futbolcu ödemelerinin yüzde 80'inin yabancı para cinsinden olduğunu belirtti.

"Kurun artışından dolayı kim sevinir, spekülatörler, varsa vatan hainleri, bir de futbolcular sevinir. Bir de sosyal medyada espri yapılıyor yurtdışında para kazananlar için. Türkiye'nin daha rahat olduğu yönünde. Bu esprisi tabii ki. Bu bizi çok zorluyor. Zaten geçmişten gereken birikimler var, biz şu anda gelirlerimizin çok büyük çoğunluğuyla borç ödüyoruz. Kendi dönemimle ilgili net bir rakam vereceğim. 24 Ocak 2018'de göreve geldim, 20 Kasım 2020 tarihi itibarıyla benim kredi kullanımım 2 milyar 723 milyon lira. Kredi ana para ve faiz ödemem 3 milyar lira. Ben artıdayım ama neyle, kazandığımız gelirlerle."

"Emeğe saygı duyulması gerekiyor"

Cengiz, UEFA Şampiyonlar Ligi ve gişe gelirlerinin artık olmadığını, yayın gelirinde de tartışmaların yaşandığını anlattı.

"Emeğe saygı duyulması gerekiyor. Yayıncı kuruluşun ifadesini söylüyorum. Yayınların yüzde 60'ı kaçak. Buradan ilgililere sesleniyorum, lütfen meclisten bir yasa çıkartın. Bu yasa ile kaçak kullanımı engelleyelim, emeğe saygı duyalım. Bu olmazsa olmaz. Bu kural olmalı, acil olarak lütfen bunu meclise yansıtsınlar. Sadece yayıncı kuruluş için değil, birçok şey için. Türkiye'nin bu konuda sağlıklı bir yapıya, yasal düzenlemeye ihtiyacı var. Yayıncı kuruluş gelirlerinin azalması biz kulüpleri çok kötü vurdu."

Mustafa Cengiz, yayın gelirinde en yüksek payı Galatasaray'ın aldığını ancak 230 milyon liralık gelirin, 170 milyona gerilediğini vurguladı.

"Bir Anadolu kulübünün gelir bütçesi içinde yayın geliri yüzde 70-80 oranında olabiliyor. Benim gelirimin yüzde 20'si. Bunu artırmamız gerekiyor."

"Galatasaray olarak sponsorluk gelirlerinde zorlanıyoruz"

Cengiz, koronavirüs salgınının tüm alanlarda olduğu gibi spora da etkisinin ağır olduğunu belirtti. Mustafa Cengiz pandemi nedeniyle 60 milyon avro civarında gelir kaybı yaşadıklarını söyledi.

Cengiz, sponsorlukların mutlaka çeşitlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

"Galatasaray olarak sponsorluk gelirlerinde zorlanıyoruz. Türk lirası bazında iyiyiz ama euro bazında iyi değiliz, gidiş iyi değil. Bizim 2020 yılı mali tablolarımız iyi sonuç vermeyecek, bundan emin olalım."

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, lisanslı ürün satışlarında e-mağazacılığa yöneldiklerini ve dijital dünyayla ilgili yatırımlara öncelik vereceklerini söyledi.