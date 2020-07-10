Şampiyonluk yarışında önemli kayıplar yaşayan Karadeniz ekibi, mücadeleyi bırakmak istemiyor. Son haftalarda üst üste kaybedilen puanlar, bordo mavili futbolcular üzerinde olumsuz etki yarattı.

Bu tabloyu değiştirmek isteyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, futbolcularıyla toplantılar yapıyor. Antrenman öncesi oyuncularıyla bir araya gelen Çimşir'in, "Mücadeleyi sonuna kadar bırakmayın" mesajı verdiği öğrenildi.

Futbolculardan morallerini yüksek tutmalarını da isteyen bordo mavili teknik adamın, kalan üç maçın önemine dikkat çekip, "Kazanıp bekleyelim" dediği belirtildi