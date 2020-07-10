Haber Giriş: Kaynak: AA
Wimbledon'da, tenisçilere 10 milyon pound dağıtılacak
Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da, tenisçilere 10 milyon pound verilecek.
Wimbledon Tenis Turnuvası'nın resmi haklarının sahibi olan All England Lawn Tennis Club'dan (AELTC) yapılan açıklamada, turnuvaya katılmaya hakkı olan 620 sporcuya 10 milyon pound ödeme yapılacağı duyuruldu.
Ödemelerin sporcuların dünya sıralamasına göre ayarlanacağı aktarıldı.
Etiketler: Wimbledon grand slam Tenis Turnuvası tenisçiler yardımSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 21:54
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