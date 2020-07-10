Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 34'üncü haftasında Aston Villa'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte üst üste 4 maçını da en az 3 farkla kazanan United, bunu başaran ilk İngiliz kulüp olarak tarihe geçti.

Karşılaşmada bir rekor da kaleci David De Gea'dan geldi. Kulüp tarihinde 399'uncu maçına çıkan İspanyol kaleci, efsane Peter Schmeichel'ı geride bıraktı.

De Gea bu istikrarıyla birlikte kulüp tarihinde en çok süre alan yabancı kaleci unvanını elde etti.

De Gea, Peter Schmeichel'dan özür diledi

Karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna konuşan De Gea, Peter Schmeichel'dan özür diledi. Rekorun çok anlamlı olduğunu belirten İspanyol kaleci, "Uzun bir süredir buradayım. Umarım 400 maç daha oynarım" dedi.

Manchester United tarihinin en fazla maça çıkan oyuncuları listesinde Ryan Giggs, 963 maçla zirvede yer alıyor.