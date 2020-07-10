Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Kopenhag'ı eleyip çeyrek finale yükselmesi halinde Manchester United-LASK eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Okan Buruk, kura çekimi sonrası TRT SPOR'a özel açıklamalar yaptı.

"Manchester United eşleşmek istemediğimiz tek takımdı"

Buruk, Manchester United'ın ilk maçra LASK'ı 5-0 yendiğini belirtti.

"Kura çekimi her zaman heycanlı oluyor. Kura öncesi en az eşleşmek istemediğimiz tek takım Manchester United'dı. Rakipler içinde başka güçlü takımlar da vardı ama son 8'e girebilecek takımlar arasında en öplana çıkanı Manchester United'dı. Ligde son 10 maçtır kaybetmiyor. Son 4 maçta 3 ve üstü gol atılar. Gerçekten çok formda bir takım. Ama bizim ilk önceliğimiz Kopenhag'ı geçip çeyrek finale çıkmak...İnşallah Kopenhag'ı elersek Manchester United karşısında mücadele etmek bizim için çok güzel olacak."

"Basel ve Bayer Leverkusen veya eski takımım İnter'in gelmesini isterdim" diyen Buruk, kendileri için şu an en önemli şeyin ilk 8 takım arasında katılmak olduğunu, bu nedenle öncelikle Kopenhag maçını düşüneceklerini kaydetti.

"Ligi şampiyon bitirerek Kopenhag maçına odaklanmak istiyoruz"

Okan Buruk, Süper Lig'de önlerinde çok önemli 3 karşılaşma bulunduğunu kaydetti.

"Ligi şampiyon bitirerek Kopenhag maçına odaklanmak istiyoruz. Kopenhag'ı elersek ondan sonra Manchester United'ı düşüneceğiz. Futbolun içinde herşey var. Oynanmamış maçın galibi yok. Seyircisiz şekilde tek bir maç oynanacak. Elenmesi çok zor bir rakip. Ama dediğim gibi futbolun içinde herşey var. Turu geçersek o maça çıkıp elimizden geleni yapacağız."