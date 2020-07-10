Bundesliga 2'nin 14. haftasında Hannover 96'nın başına geçen Türk teknik direktör Kenan Koçak, performansı ile alkışları topladı.

Göreve geldiğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek Türk teknik direktör.

"Büyük bir başarı elde ettik"

Koçak, Hannover 96 ile iyi bir sezon geçirdiklerini ve başarı sağladıklarını söyledi.

"Lig arasında bir kulübe geldiğimizde demek ki dişlerin doğru gitmediğinin sinyalidir. Biz geldiğimizde kulüp 16'ncı sıradaydı. Özgüveni olmayan ve strese kapılmış bir kulüptü ama Hannover 96 büyük bir kulüp ve büyük bir camia. Seyirci potansiyeli büyük bir kulüp. Bir yıl önce Bundesliga'da oynadı ve küme düştü. Belli hamleler yapmak zorundaydık. Futbolculara o özgüveni aşılamamız lazımdı. Takım ruhunu geri getirmeliydik. Sıkı bir çalışmayla başarı elde ettik. Koronavirüs pandemisi handikap olsa da elimizden geldiğince iyi bir kenetleme sağladık. Sonrasında büyük bir başarı elde ederek takımı 6'ncı sıraya getirdik" dedi.

"Hedef Bundesliga"

Koçak, hedeflerinin Bundesliga 1 olduğunu söyledi.

"Yeni sezon öncesi hedefleri konuşmak için önce kadro yapılanmasını görmeliyiz. Takımın son halini görmeden hedef konuşmak etik olmaz. İyi bir kadro kurarak Hannover'i Bundesliga 1'e çıkarmak istiyoruz."

"Süper Lig'den görüştüğümüz isimler var"

Koçak, yeni sezon transfer çalışmaları için Süper Lig'den de bazı takımlarla görüştüklerini belirtti.

"Türkiye'den transferler olabilir. İyi futbolcular var. İsim vermeyelim ama birkaç isimle görüşüyoruz. Transferler için zaman neyi gösterecek bakacağız."

"Şartlar uygun olursa Türkiye'den de takım çalıştırabilirim"

Koçak, şartlar uygun olursa ilerleyen sezonlarda Süper Lig'de bir takım çalıştırabileceğini dile getirdi.

"Profesyoneli ve hiç bir zaman hayır demek doğru değil. Kendi milletini ve devletini seven birisiyim. Gönül ister ki kendi vatanına kendi insanına kendi devletine hizmet edesin. Şartlar uygun olursa, projeler de uygun olursa neden olmasın, bakalım zaman ne götürecek."

"Başakşehir şampiyonluğu vermez"

Koçak, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değindi.

"Başakşehir bu saatten sonra şampiyonluğu vermez ve hak ettiği şampiyonluğu alır. Başakşehir oyuncu kalitesiyle kalan üç maçta bu avantajı vermez."

"Başarım Türk insanının başarısıdır"

Koçak, Almanya'da Türk insanını temsil ettiğine vurgu yapti.

"Tek Türk olarak Almanya'da elimden geldiği kadar Türk insanını temsil etmeye çalışıyorum. Örnek olmaya çalışıyorum. Bunun bazen dezavantajını da görüyorum. Kimse duasını esirgemesin, benim başarımın Türk insanının başarısıdır. İnşallah daha güzel günler göreceğiz."

"Tuchel, Guardiola ve Klopp ile ortak görüşümüz iş eğitmeden bitiyor"

Koçak, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini de aktardı.

"Bir karar alındığında onun bir sonucu olması lazım. Durup dururken bir karar alınmaz. Sporda, siyasette, politikada, iş hayatında bir karar alıyorsam demek ki bir amacım var. Eğer bu karar Türk gençlerinin önünü açma diye alındıysa benim şahsi görüşüm yanlış karar. Yabancı oyuncunun fazla ya da az olması Türk futbolunu etkilemez. Konu saptırılıyor. Son zamanlarda Thomas Tuchel, Pep Guardiola, Jürgen Klopp ile sürekli görüşüyoruz ve sadece futbol değil, altyapıda eğitim konusunu da konuşuyoruz. Hepimizin ortak görüşü; iş eğitmende bitiyor. Futbolcu sadece 18-19 yaşında profesyonel olmuyor, 10 yaş, 12 yaş, 14 yaş grupları var. Her yaş grubunun kendine özel çalışması ve sistemi var. Yabancı sayısını artırıyorsun, indiriyorsun ve bu Türk futbolcunun daha fazla yetişeceği anlamına gelmez. Önemli olan iyi çalıştırmak, iyi eğitmek. Yaş grubundaki hocanın bu oyuncuyu nasıl yetiştireceğini iyi bilmeniz gerekiyor. Türk futbolcunun önünü açmak için ise bu kural, öncelik eğitim olmalı ve eğitimcilerimizi iyi eğitmek lazım."

Avrupa Futbol Şampiyonası yorumu

Koçak, milli takımın Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki şansını değerlendirdi.

"Avrupa'da sayılı, iyi oyuncularımız var. Serie A olsun, Bundesliga olsun iyi oyuncularımız var. O oyuncularımız oyunlarını milli takıma yansıtırsa Avrupa Şampiyonası'nda iyi sonuçlar elde ederiz."

"Kruse Bremen'i tek başına taşıyan adamdı"

Koçak, Alman futbolcu Max Kruse'nin Fenerbahçe'den ayrılması için ise şöyle konuştu:

"İşin içeriğini çok bilmediğimden yorum yapmam doğru olmaz ama ben Max Kruse'nin Almanya'daki performansını yorumlayabilirim. Kruse, Bremen'i tek başına taşıyan adamdı. Borussia Mönchengladbach ve VfL Wolfsburg formalarını giymiş önemli ve değerli bir oyuncu. Fenerbahçe'de neden olmadığına dışardan yorum yapmam yanlış olur."

"Buruk, Bulut ve Yalçın çok başarılı"

Koçak, Süper Lig'de son dönemde öne çıkan teknik direktörler Okan Buruk, Erol Bulut ve Sergen Yalçın'ı çok başarılı bulduğunu dile getirdi.

"Okan Buruk daha önce başladı. Erol hoca Yeni Malatyaspor'da, Aytemiz Alanyaspor'da çalıştı. Sergen Yalçın iyi bir grafik çiziyor. Çok başarılılar. Şimdi olduğu gibi ilerleyen zamanda da inşallah Türk futboluna katkı sağlarlar. Üç hoca da çok başarılı."

"Türkiye A Milli Takımı her hocanın hayalidir"

39 yaşındaki teknik direktör son olarak milli takım hayalinden söz etti.

"Türkiye A Milli Takımı her hocanın hayalidir. Fazla uzun vadeli planlar yapan birisi değilim. Kendi performansımı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyorum. Bir hoca A Milli Takım hayalim yok derse yalan konuşmuş olur."