Yönetim, bu sezon ile önümüzdeki sezon sözleşmesi bitecek olan futbolcularla masaya oturuyor.

Sarı-kırmızılılarda ilk anlaşma ise sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Ryan Donk ile sağlandı. Yönetim, yıllık ücretinde ciddi olarak indirime giden Hollandalı futbolcu ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

34 yaşındaki futbolcunun, 800 bin euro maaş alacağı öğrenildi. Donk, başarı primleri ile birlikte Galatasaray'dan yıllık yaklaşık 1 milyon euro kazanacak.

Ocak 2016'da Kasımpaşa'dan Galatasaray'a transfer olan Ryan Donk, tüm kulvarlarda 119 kez forma giydi. Stoper ve ön libero pozisyonlarında görev alan Hollandalı oyuncu, 6 gol atarken, 8 de asist yaptı.

Igor Tudor döneminde kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcu, Fatih Terim'in tekrar Galatasaray'a gelmesi ile affedilmişti. Donk ayrıca, 2016 - 2017 sezonunda kiralık olarak Real Betis forması da giydi.