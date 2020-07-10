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Galatasaray'da koronavirüs testleri negatif çıktı
Galatasaray Futbol Takımı'nda yapılan koronavirüs testleri negatif sonuçlandı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 32. haftasında 12 Temmuz Pazar günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takımın oyuncuları, teknik heyeti, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanları Covid-19 testinden geçti.
Gerçekleştirilen PCR testler negatif çıktı.
Etiketler: Galatasaray koronavirüs testiSon Güncelleme: 10 Temmuz 2020 Cuma 22:59
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