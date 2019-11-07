Krasnodar şehriyle aynı ismi taşıyan statta TSİ 20.55'te başlayacak karşılaşmayı, Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Müsabaka BeIN Sports 1'den yayınlanacak.

Gruptaki üç maçında sadece 1 puan alabilen temsilcimiz Trabzonspor, ilk galibiyetine ulaşma hedefiyle rakibinin karşısına çıkacak. Konuk Krasnodar ise ilk puanlarını Trabzonspor'u deplasmanda 2-0 yenerek elde etmişti. Bordo-mavili takım, Rusya deplasmanında rakibine kaybetmesi halinde üst tura çıkma şansını yitirme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bordo-mavili ekibimiz, geride kalan 3 maçta 2 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü. Sergey Matveyev ve öğrencileri ise grup müsabakalarında 3 gol atıp 7 gol yedi.

Trabzonspor'da 7 eksik

Abdülkadir Ömür, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Onazi, Obi Mikel ve Sturridge'ten sakatlıkları nedeniyle yararlanamayan Trabzonspor'a, bir şok da Jose Sosa'dan geldi. Krasnodar karşılaşmasında riske edilmemesi kararlaştırılan Sosa, Rusya kafilesinden çıkarıldı.

Bordo mavililerin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: Uğurcan, Erce, Kağan Moradaoğlu, Hosseini, Hüseyin, Campi, Ivanildo, Kamil Ahmet, Serkan Asan, Novak, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Kerem Baykuş, Avdijaj, Yusuf, Nwakaeme, Sörloth, Fıratcan Üzüm, Muhammet

Trabzonspor'un muhtemel 11'i

Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Ivanildo, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Kamil Ahmet, Yusuf Sarı, Ahmet Canbaz, Nwakaeme, Sörloth

"Karadeniz Fırtınası" Avrupa'da 133. kez esecek

Avrupa kupalarındaki 133. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de ise 85. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 132 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 48 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

UEFA'da 85. maç

Trabzonspor, Krasnodar ile oynayacağı maçla UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 85. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 84 maçın 33'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı. 22 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 29 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 115 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 113 gol gördü.

Bordo-mavililer, Avrupa Kupalarında en farklı galibiyetini Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında aldı. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda Arnavutluk temsilcisini sahasında 6-0'lık sonuçla mağlup ederek, 132 maçtaki en farklı galibiyetine imza attı.

Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarında en farklı yenilgiyi ise İspanya'nın Barcelona takımı karşısında almıştı. Trabzonspor, Avrupa Kupa Galipleri Kupası 1. tur rövanş maçında deplasmanda Barcelona'ya 7-2'lik sonuçla mağlup olmuştu.

Bordo-mavili ekibin Avrupa kupaları tarihinde en fazla gol atan oyuncusu ise eski golcüsü Hami Mandıralı oldu. Trabzonspor'un unutulmaz golcüsü, Avrupa kupalarında toplam 23 gol kaydetmişti.

Avrupa performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 132 maçın performans tablosu şöyle:

Kaynak: AA, TRT Spor