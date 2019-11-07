Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı TRT SPOR2'de sona erecek.

Halkbank, Ankara derbisinde lider Ziraat Bankası'nı konuk edecek

Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta yenilgileriyle lige başlayan Halkbank, 3'üncü haftada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 ile geçti.

Ziraat Bankası ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol ve İnegöl Belediyesi'ni set vermeden mağlup etti.

Yüzde 59 hücum yüzdesi ve set başına 2 virgül 8 blok ortalaması ile oynayan Ziraat Bankası, bu kategorilerde ligin ilk sırasında yer alıyor.

Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.

Kaynak: TRT SPOR