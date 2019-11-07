Haftanın son maçı TRT SPOR2'de07 Kasım 2019 Perşembe 10:19 - Son Güncelleme 07 Kasım 2019 Perşembe 10:24
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta Perşembe günü Halkbank - Ziraat Bankası maçıyla tamamlanacak. Saat 19.00'da başlayacak Ankara derbisi, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 4'üncü hafta heyecanı TRT SPOR2'de sona erecek.
Halkbank, Ankara derbisinde lider Ziraat Bankası'nı konuk edecek
Fenerbahçe HDI Sigorta ve Galatasaray HDI Sigorta yenilgileriyle lige başlayan Halkbank, 3'üncü haftada Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni 3-0 ile geçti.
Ziraat Bankası ise İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Arhavi Voleybol ve İnegöl Belediyesi'ni set vermeden mağlup etti.
Yüzde 59 hücum yüzdesi ve set başına 2 virgül 8 blok ortalaması ile oynayan Ziraat Bankası, bu kategorilerde ligin ilk sırasında yer alıyor.
Başkent Voleybol Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak mücadele, TRT SPOR2'den naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR