Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk oldu.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Heyecan dolu karşılaşma, 2-2'lik eşitlikle noktalandı.

Trabzonspor, henüz ilk dakikada Cornelius'un attığı golle skorda üstünlüğü yakaladı. Bu golden 7 dakika sonra Vitor Hugo, yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Mücadelenin 20. dakikasında Endri Çekici, Serdar'ın ortasında şık bir vuruşla durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı bu skorla noktalandı.

İkinci yarının ilk dakikasında golü İttifak Holding Konyaspor buldu. Endri Çekici, bir kez daha sahneye çıkarak skoru 2-1 yaptı.

Mücadelenin 76. dakikasında gelişen Trabzonspor atağında Hadziahmetovic, ters bir vuruşla skora dengeyi getirdi: 2-2.

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele bu skorla noktalandı. Bu sonuçla puanını 14'e yükselten Trabzonspor, averajla ikinci basamakta yer aldı. 12 puana ulaşan İttifak Holding Konyaspor ise 5. sırada konumlandı.

İlk yarının önemli anları

GOL 1. dakikada konuk ekip öne geçti. Hamsik'in sol kanattan ortasında, altıpas üzerindeki Bakasetas meşin yuvarlağı Cornelius'a bıraktı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

6. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Sehic iki hamlede topu kurtardı.

7. dakikada Vitor Hugo'nun Skubic'in ayağına müdahalesinde hakem Halil Umut Meler, bordo-mavili oyuncuyu kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

10. dakikada kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

GOL 20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Skubic'in ara pasında çizgiye inen Serdar Gürler'in içeriye kestiği ortada Çekiçi'nin volesinde meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

31. dakikada Çekiçi'nin ceza sahasına ortasında, Skubic'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

41. dakikada Bytyqi'nin sol kanattan ortasında, Çekiçi'nin sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

45+1. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası sağ çaprazından sert şutunda, top direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

İkinci yarının önemli anları

GOL 46. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. İkinci yarının hemen başında pozisyon bulan Çekiçi, çalımlarla iki rakibini oyundan düşürerek, ceza alanına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Çekiçi'nin vuruşunda, top ağlarla buluştu: 2-1.

51. dakikada Cikalleshi'nin sağ kanattan ortasında Bytyqi'nin vuruşunda, top defanstan döndü. Seken topu ceza yayı önünde değerlendirmek isteyen Soner Dikmen'in sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

67. dakikada sağ kanattan Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda, Sehic'in tokatladığı top ceza sahası içinde karambole neden oldu. Djaniny'nin vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

72. dakikada topu orta sahadan sürerek getiren Serdar Gürler'in ceza sahası içinden sert şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Ahmed Hassan'ın vuruşunda Uğurcan Çakır, topu tekrar oyun alanına gönderdi. Topu önünde bulan Çekiçi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

GOL 75. dakikada borda-mavili ekip beraberliği yakaladı. Peres'in sağ kanattan ortasında Ahmet Çalık'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top Hadziahmetovic'in yüzüne çarparak filelere gitti: 2-2.