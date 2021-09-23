Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 19:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş eksiklerle İzmir'e gidiyor
[Fotoğraf: Beşiktaş]
Süper Lig'in 7. haftasında yarın Altay'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Siyah beyazlı İstanbul ekibi, sakatlıklar sebebiyle 16 kişilik kafileyle İzmir'e gidecek.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıklar nedeniyle İzmir'e 16 futbolcu götürülecek. Beşiktaş'ta Rosier ise kırmızı kart cezası nedeniyle Altay maçında oynayamayacak.
Altay maçı kamp kadromuz. #ALTvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/H20LoOKLT2— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 23, 2021
Beşiktaş'ın İzmir kafilesinde şu isimler yer aldı:
"Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Miralem Pjanic, Fabrice N'Sakala, Kenan Karaman, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."
Son Haberler
- 20:13
- 20:12
- 20:02
- 19:48
- 19:45
Sıradaki Haber
Emre Demir Barcelona'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz