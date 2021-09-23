Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 16:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Rosier ile 4 yıllık sözleşme
Beşiktaş, Valentin Rosier ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını ve Sporting'e 4 milyon 800 bin avro bonservis bedeli ödendiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı ekibin "Kulübümüz, Valentin Rosier’in Transfer Haklarını Satın Aldı" başlığıyla yaptığı duyuruda, Rosier transferinin detayları verildi.
Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen açıklama şöyle:
Sporting CP Kulübü'nden 2021-2022 sezonu 1. transfer tescil döneminde bir yıllığına geçici transferi gerçekleşmiş olan profesyonel futbolcu Valentin Andre Henri Rosier'in transfer hakları, Kulübümüz tarafından 4.800.000 Avro karşılığında satın alınmıştır. Oyuncu ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar anlaşmaya varılmıştır.”
Etiketler: Beşiktaş Süper Lig Transfer Haberleri
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