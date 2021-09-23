Moldova'nın başkenti Kişinev'de toplanan UEFA İcra Kurulu, gelecek yıl düzenlenecek Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın toplam para ödülüyle ilgili artışı onayladı.

İngiltere'nin ev sahipliği yapacağı ve 16 ülkenin mücadelede edeceği şampiyonanın toplam para ödülü 16 milyon euroya yükseltildi. 2017 yılında Hollanda'da düzenlenen şampiyonada 8 milyon euro dağıtılmıştı.

Kurul, şampiyonaya futbolcu gönderen kulüplere 4,5 milyon euroluk destek verilmesini kararlaştırdı.