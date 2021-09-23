Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altay-Beşiktaş maçının hakemi belli oldu
[Fotoğraf: AA]
Süper Lig'in 7. haftasında yarın oynanacak Altay-Beşiktaş maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta düdük çalacak Fırat Aydınus'un yardımcıları Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Direnç Tonusluoğlu üstlenecek.
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