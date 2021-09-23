Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Ghezzal ile Welinton Altay maçında yok
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ve Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçında sol uyluk arka adalelerinde ağrı hisseden iki futbolcunun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde kontrolden geçirildiği belirtilerek, şöyle denildi:
"Yapılan MR görüntülemeleri neticesinde Rachid Ghezzal ile Welinton Souza'nın uyluk arka adalelerinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcularımızın tedavilerine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Sıradaki Haber
Galatasaray'dan son 32 sezonun en kötü lig başlangıcı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz