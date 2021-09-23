Haber Giriş: 23 Eylül 2021 Perşembe 11:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş ve Adana Demirspor PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Beşiktaş-Adana Demirspor maçındaki olaylar nedeniyle iki takım da PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Beşiktaş'ta antrenör Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Moreno ve kaleci antrenörü Hakan Çalışkan PFDK'ya sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.
Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.
Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.
Etiketler: Beşiktaş Adana Demirspor TFF
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