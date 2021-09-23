Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelen takımlardan Beşiktaş'ın saha olayları ile çirkin ve kötü tezahürat, Adana Demirspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula sevk edildiği bildirildi.

Beşiktaş'ta antrenörler Murat Şahin, Ozan Köprülü, Stefano Marrone ve Hakan Çalışkan ile kulüp görevlileri Mehmet Can Otay ile Erdal Erdem'in de PFDK'ye gönderildiği aktarıldı.

Adana Demirspor'da ise kulübü görevlisi Oğuzhan Delen'in kurula sevk edildiği kaydedildi.