Merkez Sur ilçesindeki tarihi Ongözlü Köprü'de gerçekleştirilen programda konuşan Vali Münir Karaloğlu, 12 bin yıllık kadim şehir Diyarbakır'da bu güzel etkinliği düzenlemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Dicle Nehri'nde de rafting yarışması gerçekleştirdiklerini anlatan Karaloğlu, "Rafting gerçekten sevdiğim, severek yaptığım, yapılması da çok zor olmayan bir spor. Özellikle böyle kolay parkurlarda. Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde parkurlar çok daha zordu." dedi.

"Gençlerimize raftingi tanıtmak ve sevdirmek için bir yarış olacak"

Bölgenin rafting yapılacak çok önemli kaynağa sahip olduğunu vurgulayan Karaloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

Van, Hakkari, Şırnak'ın coğrafi açıdan raftinge Diyarbakır'dan daha uygun olduğunu belirten Karaloğlu, "Çünkü burada suyun debisi ve zorluk dereceleri önemli. Ama bugün biraz daha kolay parkurda, biraz gösteri maksatlı gençlerimize raftingi tanıtmak ve sevdirmek için bir yarış olacak. Rafting çok keyifli bir spor. Bütün gençlere tavsiye ediyorum.

Artık Dicle'nin kuzularını hiç kimseye yem etmeyeceğiz diyoruz. Dicle'nin kuzularını inşallah hem kendilerine hem ailelerine hem de millete faydalı gençler olarak yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

Takımlar kıyasıya yarıştı

Daha sonra Dicle Nehri'nde, Hakkari, Van ve Şırnak'tan gelen takımların katılımıyla rafting yarışması yapıldı. Takımlar, parkuru tamamlamak için kıyasıya yarıştı.

Vali Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu 2. Başkanı Fikret Yardımcı ve Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, yarışmada dereceye girenlere ödül ve madalyalarını verdi.