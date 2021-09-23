Barcelona, Yukatel Kayserispor'un genç yeteneği Emre Demir'in kulübün B Takımına transfer olduğunu açıkladı.

Katalan ekibi, transferin 2 milyon euro + bonuslar karşılığında tamamlandığını duyurdu.

Emre Demir'in serbest kalma bedeli 400 milyon euro olacak.

Hoş geldin Emre Demir!



Biz de gururluyuz, mutluyuz, umutluyuz çünkü;



15 yaşında, Türkiye Ligi'nin en genç golcüsü

Barcelona tarihindeki üçüncü Türk futbolcu https://t.co/5TskbpVt19 — FC Barcelona (@fcbarcelona_tr) September 23, 2021

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Emre'nin transferinin ardından şu mesajı yayımladı:

"Bir hayal daha gerçek oldu. Yukatel Kayserisporumuzun gözbebeği, Emre Demir'imizi dünya devi Barcelona'ya transfer ettik. Başarılarınla gençlerimize örnek ol, gururumuza gururlar kat sevgili Emre. Tüm camiamıza, Türkiyemize, Barcelona'ya hayırlı olsun. "