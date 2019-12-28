Süper Ligin 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı.

Karşılaşmanın 7. dakikasında Trabzonspor Sörloth ile 1-0 öne geçti.

Kayserispor kalesinde baskısını artıran bordo mavililerde Nwakaeme 37. dakikada farkı 2'ye çıkarttı.

43. dakikada sarı kırmızlılarda Ömer Uzun farkı 1'e indirdi. 2-1

Mücadelenin ikinci yarısında Sturridge 47. dakikada Trabzonspor'un 3. golünü kaydetti. 3-1

Sturridge 66. dakikada penaltıdan kendisinin ikinci takımının 4. golünü attı. 4-1

71. dakikada Abdulkadir Parmak Trabzonspor'un beşinci golünü attı. 5-1

82. dakikada Kravets sarı kırmızılıların ikinci golünü attı. 5-2

90+3. dakikada Sörloth kendisinin ikinci takımının altını golünü ağlara gönderdi. 6-2

Norveçli golcü attığı şık golle ligin ilk yarısında 12 gol atarak gol krallığında ilk sırada yer aldı.

Sörloth, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde 15 gole ulaşarak kariyer rekorunu egale etti. 1 gol daha atması halinde kariyerinde en çok gol attığı sezonu Trabzonspor formasıyla yaşayacak.

Bu sonuçla ilk yarıyı galibiyetle kapatan ve zirve takibini sürdüren Trabzonspor puanını 32'ye çıkardı. Bordo mavililer ligin ilk yarısını 3. sırada tamamladı.

Kayserispor ise 10 puanla ligin 17. sırasında yer aldı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

3. dakikada İLK TEHLİKE. Sturridge'in derinlemesine pasında Kayserispor savunmasının anlaşmazlığı sonucu bir anda ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Sörloth'un vuruşunda İsmail topu kornere çeldi.

4. dakikada AZ FARKLA AUT. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Sosa arka direğe doğru ortasını yaptı, Sturridge'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

GOL: 7. dakikada Abdulkadir'in derinlemesine pasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Sörloth, Osman Can'dan sıyrıldıktan sona müsait durumda yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 1-0

11. dakikada Ani gelişen Trabzonspor atağında Sörloth'un pasına topla buluşan Sturridge, rakibinden sıyrılıp vuruşunu yapmak isterken son anda Kayserispor savunması araya girdi ve topu kornere gönderdi.



14. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Sturridge, sol ayağıyla vuruşunu yaptı ama İsmail iki hamlede topun sahibi oldu.

27. dakikada KAYSERİSPOR'DA ANİ ATAK. Kravets'in pasında Emre Demir ceza sahası yayının gerisinden sol ayağıyla yerden bir vuruş yaptı ama top az farkla yandan dışarı gitti.

28. dakikada KAYSERİSPOR KALESİNDE TEHLİKE. Abdulkadir'in pasında savunmanın arkasına sarkan Sörloth, kaleciden de sıyrılıp sol çaprazdan vuruşunu yaptı ama son anda Mert girdi araya.

31. dakikada DİREKTEN DÖNDÜ. Sosa'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Sörloth kale önünde kafayı vurdu ama top üst direkten geri geldi.

35. dakikada Abdulkadir'in pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Sturridge, şık bir hareketle rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ama top uzak köşeden dışarı gitti.

GOL: 37. dakikada Saniyeler önce kale ağzında net bir pozisyondan yararlanamayan Nwakaeme, bu kez Sosa'nın pasında ceza sahası içinde topu önüne aldığı ve yaptığı sert vuruşla İsmail'i avladı. 2-0

GOL: 43. dakikada ani gelişen Kayserispor atağında Trabzonspor savunması az adamla yakalandı. Hasan Hüseyin, şık bir pasla savunma arasına koşu yapan Ömer Uzun'u topla buluşturdu ve o da kayarak yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı. 2-1

İlk yarı Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL: 47. dakikasında Emre'nin kaptırdığı top sonrası ani gelişen Trabzonspor atağında savunma arkasına atılan topu alan Sörloth, ceza sahası içinde Osman Can'dan sıyrıldıktan sonra kendisinden daha müsait pozisyondaki Sturridge'e aktardı pasını ve İngiliz oyuncu bu ikramı geri çevirmedi. 3-1

51. dakikada UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Uğurcan topu tekrar kornere çeldi. Ancak Uğurcan bu pozisyon sonrasında yerde kaldı. Sağlık görevlileri oyun alanında. Sol ayak bileğini tutan Uğurcan oyuna devam edemedi ve yerini Erce Kardeşlere bıraktı.

64. dakikada KRİTİK MÜDAHALE. Ani gelişen Trabzonspor atağında yine savunma arkasına sarkan Sörloth vuruşunu yapmak isterken son anda Mert kayarak yaptığı müdahaleyle topu kornere gönderdi.

64. dakikada PENALTI. Sol kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrasında Mert Kula topa elle müdahale edince maçın hakemi Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 66. dakikada penaltı atışını kullanmak üzere topun başına geçen Sturridge, soğukkanlı bir şekilde sağ köşeye yapığı vuruşla fileleri havalandırdı. 4-1

GOL: 71. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda kaleci İsmail'in çeldiği topu tamamlayan Abdulkadir, fark dörde çıkardı. 5-1

76. dakikada TRABZONSPOR 6. GOLE YAKLAŞTI. Sosa'nın şık pasında savunmanın arkasına sarkan Ekuban müsait durumda yaptığı vuruşta topu üstten dışarı gönderdi.

79. dakikada BİR POZİSYON DAHA: Abdulkadir'in uzun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Sörloth, ceza sahası içi sol çaprazdan vuruşunu yaptı. İsmail'en seken topu kale önünde tamamlamak isteye Sturridge'in vuruşunda ise isabet yok.

GOL: 82. dakikada sol kanatta topla buluşan Ömer Uzun'un pasında topu alan Kravets, ceza sahası içi sol çaprazda Campi'den sıyrılıp yaptığı vuruşla ağları buldu. 5-2

GOL: 90+3. dakikada Sosa'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Sörloth sol ayağıyla yerden yaptığı sert vuruşla fileleri havalandırdı. 6-2

Müsabayakayı Trabzonspor 6-2 kazandı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır (Dk. 56 Erce Kardeşler), Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Abdulkadir Parmak, Sosa, Nwakaeme (Dk. 73 Caleb Ekuban), Sturridge (Dk. 84 Cafer Tosun), Sörloth.

İstikbal Mobilya Kayserispor: İsmail, Ramazan, Hasan Hüseyin, Osman, Yasir, Emre (Dk. 77 Selahattin Seyhun), Ömer (Dk. 86 Ümran Zambak), Mert, Djedje, Ziya (Dk. 62 Furkan Polat), Kravets.

Gol: Dk. 7, 90+3 Sörloth, Dk. 37 Nwakaeme, Dk. 47, 64 Sturridge, Dk. 71 Abdulkadir Parmak (Trabzonspor) Dk. 43 Ömer Uzun, Dk. 82 Kravets (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Sarı kart: Dk. 64 Mert Kula, Dk. Yasir Subaşı (İstikbal Mobilya Kayserispor)

Trabzonspor-Kayserispor maçından notlar

Teknik direktör Ünal Karaman, geçen hafta deplasmanda 1-0 kazandıkları İttifak Holding Konyaspor maçındaki 11'e bu hafta da görev verdi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, gribal enfeksiyon geçiren Doğan Erdoğan ve cezalı Yusuf Sarı kadroda yer almadı. Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi de yabancı kontenjanı nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Abdulkadir Parmak'a doğum günü kutlaması

Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak'a 25. yaş günü dolayısıyla kutlama yapıldı.

Teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcular tarafından doğum günü pastası kesilen futbolcuya yeni yaşında başarı dileğinde bulunuldu.

Abdulkadir Parmak da bu sürpriz için teknik heyet ve futbolculara teşekkürlerini iletti.

Ağaoğlu, müzede açılışta

Trabzon Şamil Ekinci Müzesi’nin dış cephesinde bulunan ve şampiyonluklar simgeleyen rölyeflerin açılışı yapıldı.

Açılışa Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra kuruculardan Nizamettin Algan ve eski başkanlardan Salih Erdem ile Özkan Sümer, eski yöneticiler ve yetkili kurulların temsilcileri katıldı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu, rölyeflerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Arşiv ve Müze Kurulu Başkanı Mehmet Salih Uzun da günün anısına katılımcılara plaket hediye etti.

Taraftar fazla ilgi göstermedi

Trabzonsporlu taraftarlar, karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

Medical Park Stadı'nda geniş boşluklar gözlenirken az sayıda İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarı da takımlarını yalnız bırakmadı.

Trabzon deplasmanına 10 eksikle gelen İstikbal Mobilya Kayserispor, Kravets ve Djedje olmak üzere 2 yabancı oyuncuyla sahaya çıktı.

Kaynak: AA