Spor
Burak Yılmaz 2021'e kadar Beşiktaş'ta27 Aralık 2019 Cuma 10:50 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 10:53
Beşiktaş, Burak Yılmaz'ın sözleşmesini 1 yıl uzattı.
[Fotoğraf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu'nda yer alan veride, tecrübeli oyuncunun sözleşme bitiş tarihi 31 Mayıs 2021 olarak güncellendi.
Siyah beyazlı yönetim, adı İtalyan kulüpleriyle anılan Burak Yılmaz'ın kontratında yer alan 1 yıl uzatma opsiyonunu kullandı.
34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, 31 Mayıs 2020'de sona erecekti.
Kaynak: TRT SPOR
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