Spor
Büyük final TRT SPOR2'de27 Aralık 2019 Cuma 10:25 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 10:26
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde kadınlarda şampiyonluğa ENKA ulaştı. Erkeklerde oynanacak ENKA-TED finalinin tekler maçı bugün 16.00'da TRT SPOR2'den canlı yayınlanacak.
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde ENKA ve TED, beklendiği gibi finalde kozlarını paylaştı.
Turnuva formatı gereği 2 tekler 2 çiftler maçları oynandı. İlk tekler karşılaşmasını ENKA kazanırken TED ikinci teklerde eşitliği sağladı.
Çiftler maçları sonunda 2-2 eşitlik olunca şampiyonluğa averajla ENKA ulaştı. Erkeklerde de finalde ENKA- TED çekişmesi yaşanacak.
Tekler maçı saat 16.00’dan itibaren TRT SPOR2’den naklen yayınlanacak.
Kaynak: TRT SPOR
Etiketler: Spor Toto Türkiye Tenis Ligi