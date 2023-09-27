Açık 26ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
TRT SPOR 27.09.2023 10:30

Trabzonspor kadroda değişikliğe gidiyor

Trabzonspor, kadroda değişikliğe gidiyor. Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup olan ve performansıyla da beklentileri karşılayamayan bordo mavili ekibin, Pendikspor maçına ilk 11'de 2-3 değişiklikle çıkması bekleniyor.

Trabzonspor kadroda değişikliğe gidiyor

Trabzonspor'da, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Atakaş Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet keyifleri kaçırdı.

Özellikle 2-0 öne geçtikten sonra gelen yenilgi ve takımın performansındaki düşüş bazı değişikliklere yol açacak gibi görünüyor.

Atakaş Hatayspor karşısına Beşiktaş maçındaki 11'le çıkan Karadeniz ekibinin, cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçının 11'inde en az 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Trezeguet ve Denswil ilk 11'e

Sezona iyi başlamasına rağmen sonrasında şans bulmayan Denswil'in İstanbul ekibi karşısında ilk 11'e döneceği düşünülüyor.

Galatasaray maçında yaşadığı sakatlığı atlatan ancak son 2 maçta oyuna sonradan dahil olan Trezeguet'nin de formasına kavuşması bekleniyor.

Üretkenlik ve dinamizm açısından beklentileri karşılayamayan Trabzonspor'da bir diğer değişikliğin de merkez orta sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu bölge için yeni transferlerden Umut Güneş mi yoksa başka bir ismin mi ilk 11'de değerlendirileceği merak konusu.

Fernandez'den sevindirici haber

Bu arada Karadeniz ekibine Joaquin Fernandez'den sevindirici haber geldi.

Yaz transfer döneminde takıma katılan ve Slovenya kampında sakatlandığı için uzun süredir tedavi gören İspanyol stoper, takımla çalışmalara katıldı.

Joaquin Fernandez'in ilerleyen süreçte kondisyon kazandıktan sonra takımdaki yerini alması planlanıyor.  

ETİKETLER
Trabzonspor
Sıradaki Haber
Daniele Santarelli kariyerine 3 kupa daha ekledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:16
Fransa'nın Niamey Büyükelçisi Nijer'den ayrıldı
12:13
İhracatın yüzde 42,3'ü büyük ölçekli girişimlerden
12:12
ABD'de hükümet bir kez daha "kapanma" riskiyle karşı karşıya
12:10
İran, üçüncü askeri görüntüleme uydusunu uzaya fırlattığını duyurdu
12:09
Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni yasama yılına hazır
12:05
Kripto para borsası Binance, Rusya’daki faaliyetlerini sonlandırıyor
Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu
Çavuştepe Kalesi'nde çenesinde bronz gem olan at iskeleti bulundu
FOTO FOKUS
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
FETÖ'nün kirli para ağı deşifre oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ