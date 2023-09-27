Trabzonspor kadroda değişikliğe gidiyor

Trabzonspor'da, Kasımpaşa ve Beşiktaş galibiyetlerinin ardından Atakaş Hatayspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet keyifleri kaçırdı.

Özellikle 2-0 öne geçtikten sonra gelen yenilgi ve takımın performansındaki düşüş bazı değişikliklere yol açacak gibi görünüyor.

Atakaş Hatayspor karşısına Beşiktaş maçındaki 11'le çıkan Karadeniz ekibinin, cumartesi günü oynanacak Pendikspor maçının 11'inde en az 3 değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Trezeguet ve Denswil ilk 11'e

Sezona iyi başlamasına rağmen sonrasında şans bulmayan Denswil'in İstanbul ekibi karşısında ilk 11'e döneceği düşünülüyor.

Galatasaray maçında yaşadığı sakatlığı atlatan ancak son 2 maçta oyuna sonradan dahil olan Trezeguet'nin de formasına kavuşması bekleniyor.

Üretkenlik ve dinamizm açısından beklentileri karşılayamayan Trabzonspor'da bir diğer değişikliğin de merkez orta sahada olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Bu bölge için yeni transferlerden Umut Güneş mi yoksa başka bir ismin mi ilk 11'de değerlendirileceği merak konusu.

Fernandez'den sevindirici haber

Bu arada Karadeniz ekibine Joaquin Fernandez'den sevindirici haber geldi.

Yaz transfer döneminde takıma katılan ve Slovenya kampında sakatlandığı için uzun süredir tedavi gören İspanyol stoper, takımla çalışmalara katıldı.

Joaquin Fernandez'in ilerleyen süreçte kondisyon kazandıktan sonra takımdaki yerini alması planlanıyor.