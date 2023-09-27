Daniele Santarelli kariyerine 3 kupa daha ekledi

Dünya voleybolunda 2023 yılına A Milli Kadın Voleybol Takımı damga vurdu. Filenin Sultanları'nın bu başarısındaki en önemli pay sahiplerinden biri de başantrenör Daniele Santarelli oldu.

Daha önce dünya şampiyonluğu yaşayan İtalyan çalıştırıcı, Ay-Yıldızlılar ile birlikte koleksiyonundaki eksiklerin büyük bir bölümünü tamamladı.

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Yaz aylarının başında A Milli Kadın Voleybol Takımını çalıştırmaya başlayan Santarelli, Milletler Ligi'nde ilk kez mutlu sona ulaştı. Sırbistan'ı dünya 1 numarası yapan İtalyan başantrenör, bu ünvanını Filenin Sultanları ile de elde etti.

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42 yaşındaki çalıştırıcı, Ay-Yıldızlıların destansı sezonunda ilk Avrupa şampiyonluğunu da yaşadı. Türkiye, Santarelli ile organizasyonda çıktığı 9 maçı da kazanmayı başardı.

Bu müsabakalarda sadece 6 set kaybeden millilerimiz, İtalya ve Sırbistan karşısında inanılmaz geri dönüşlere imza attı.

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Daniele Santarelli yönetimindeki Filenin Sultanları, olimpiyat elemelerini de zirvede tamamladı. Böylece kariyerine Dünya Kupası'nı da ekleyen İtalyan çalıştırıcı, ilk kez olimpiyat oyunlarında da görev almayı garantiledi.