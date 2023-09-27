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Spor
AA 27.09.2023 09:15

Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlayacak

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında 28 Eylül Perşembe günü RAMS Başakşehir'i konuk edecek.

Fenerbahçe Başakşehir'i ağırlayacak
[Fotoğraf: DepoPhotos arşiv]

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı ilk 5 maçını kazanan sarı-lacivertliler, RAMS Başakşehir engelini de geçerek galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde 15 puanla lider durumda bulunuyor.

Fenerbahçe'de 2 eksik

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.

Deplasmanda Alanyaspor ile oynanan müsabakanın kadrosuna hafif sakatlığı nedeniyle alınmayan Joshua King'in durumu ise maç saatinde belli olacak.

Başakşehir'de eksikler

Ligde oynadığı 5 maçta bir galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşayan RAMS Başakşehir, 3 puanla 17. sırada bulunuyor.

RAMS Başakşehir'de erteleme maçının oynanması gereken ilk tarihten sonra transfer edilen 4 isim, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Turuncu-lacivertli ekipte Leo Dubois, Emmanuel Dennis, Ousseynou Ba, Opoku ve Emirhan İlkhan, bu maçta görev alamayacak.

Sakatlıkları süren Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Patryk Szysz, Muhammed Şengezer ve Edgar Ie, İstanbul ekibindeki diğer eksik isimler.

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