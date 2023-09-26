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Spor
AA 26.09.2023 19:22

Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 10 takımı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den 10 takım PFDK'ya sevk edildi

Federasyondan yapılan açıklamada, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan maçlarda yaşanan disiplin ihlalleri nedeniyle; Galatasaray, Fenerbahçe, Pendikspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, RAMS Başakşehir, MKE Ankaragücü, TÜMOSAN Konyaspor, Yukatel Adana Demirspor ve Atakaş Hatayspor PFDK'ya sevk edildi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki'nin kulüp internet sitesinde yer alan hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları gerekçesiyle disipline gönderildi.

Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan sportmenliğe aykırı hareketi, Adana Demirsporlu futbolcu Kevin Rodrigues ise kural dışı hareketi sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.

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