Mehmet Akif Üstündağ'dan müjde

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TRT SPOR'a konuk oldu.

Filenin Sultanları'nın zirveyi bırakmayacağına vurgu yapan Üstündağ bir de müjde verdi.

Mehmet Akif Üstündağ, "Müjdeyi vereyim. 2026 Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipliği bizde. Ortak bir ev sahipliği olacak ancak final aşamaları da bizde. 2027 için de görüşmelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.