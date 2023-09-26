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Spor
AA 26.09.2023 17:57

Yelkende 17 madalya

İtalya'da gerçekleştirilen Funboard Slalom Avrupa Şampiyonası sona erdi. Milli sporcularımız toplam 17 madalya kazandı.

Yelkende 17 madalya

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Torbole şehrinde yapılan organizasyonu milli sporcular 9 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalyayla tamamladı.

Organizasyonda kategorilerine göre dereceye giren milli yelkenciler şöyle:

Foil Junior Erkekler:

1-Tan Tandoğan

3- İbrahim Ali Dönmez

Foil Junior Kızlar:

1-Elif Ercan

Foil Junior 15 Yaş Altı Erkekler:

1-Kuzey Ziyal

2-Yaman Özkayağan

3- Mavi Rüzgar Falay

Foil Junior 15 Yaş Altı Kızlar:

1-Damla Kurtdemir

Junior 13 Yaş Altı Kızlar:

1-İlya Paksoylu

2-Derin Gökmeral

Fin Junior Kızlar:

1-Elif Ercan

Fin Junior 15 Yaş Altı Erkekler:

1-Kuzey Ziyal

2-Mavi Rüzgar Falay

3- Can Eskinazi

Fin Junior 15 Yaş Altı Kızlar:

1-Damla Kurtdemir

3-Zeynep Tecmen

Fin Junior 13 Yaş Altı Kızlar:

1-Derin Gökmeral

2-İlya Paksoylu

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