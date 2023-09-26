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Spor
AA 26.09.2023 17:31

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında 27 Eylül Çarşamba günü Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.

Beşiktaş'ta Adana Demirspor maçının kamp kadrosu açıklandı

Siyah-beyazlı futbol takımında Ante Rebic ile Gedson Fernandes sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı. Eric Bailly, Tayfur Bingöl ve Gökhan İnler ise statü gereği kadroda yer alamadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adana Demirspor müsabakasının kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Onur Bulut, Omar Colley, Salih Uçan, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Milot Rashica, Daniel Amartey, Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Amir Hadziahmetovic, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Valentin Rosier, Arthur Masuaku, Jackson Muleka, Jean Onana, Umut Meraş, Semih Kılıçsoy.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş maçı, saat 20.00'de başlayacak.

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