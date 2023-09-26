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Spor
AA 26.09.2023 16:24

Bursa Balkan Kupası'na ev sahipliği yapacak

Erkekler voleybolda Balkan Kupası, Bursa Büyükşehir Belediyespor'un ev sahipliğinde 4-7 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Bursa Balkan Kupası'na ev sahipliği yapacak

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyonda Bursa ekibinin yanı sıra Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Yunanistan ve Sırbistan ekipleri şampiyonluk mücadelesi verecek.

Voleybolda 2022-2023 AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nu 6. sırada bitiren ve Balkan Kupası'nda mücadele etmeye hak kazanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyonda Bosna Hersek'in OK Bosna Saraybosna, Kuzey Makedonya'nın Ok Univerzilet vo TETOVO Sports, Kosova'nın KV Peja, Yunanistan'ın Pigasos Polichnis Sports ve Sırbistan'ın MOK Spartak SC takımlarıyla karşılaşacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabakalarda ekipler, iki grupta mücadele edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor, ev sahipliği yapacağı organizasyonda B Grubu'nda KV Peja ve Ok Univerzilet vo TETOVO Sports ile mücadele ederken, A Grubu'nda MOK Spartak SC, Pigasos Polichnis Sports ve OK Bosna Saraybosna ekipleri yer alacak.

Grup maçlarının ardından 7 Ekim'de üçüncü basamakta yer alan ekipler beşincilik, ikinci olan takımlar üçüncülük ve ilk sırada bitiren ekipler ise Balkan Kupası şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

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