Hentbolda Erkekler Süper Kupa sahibini bulacak

Toplantıya Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın, takım kaptanı Çağlayan Öztürk, Beşiktaş Safi Çimento Başantrenörü Oliver Roy Camino, kaptan Ömer Ozan Arifoğlu ile basın mensupları katıldı.

Geride kalan sezonda Süper Lig’de mutlu sona ulaşan Beykoz Belediyespor ile Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Safi Çimento, Süper Kupa şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma yarın saat 19.00’da başlayacak.

"Zor bir maç bizi bekliyor"

Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın, siyah-beyazlı ekibin güçlü bir takım olduğunun altını çizdi.

“Bir sene çok çabuk geçmiş. Oliver hoca hariç bu ekip yine oradaydı. Güzel bir maç olacak. Ümit ediyorum yarınki maç çekişmeli ve centilmence geçecek. Alışık olmadığımız bir sisteme karşı oynayacağız. Zor bir maç bizi bekliyor. Hiç hazırlık maçı yapmadık. Hocamız kurnazca davrandı. Onlarla hazırlık maçı yapamadık. Bir öngörüm yok. Tanımadığımız bir ekip, alışık olmadığımız bir ekip. Kazanan taraf olmak istiyoruz.”

"Beşiktaş iyi bir oyun sergiliyor"

Beykoz Belediyespor kaptanı Çağlayan Öztürk, hazır olduklarını belirtti.

“Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmalarda çok üst düzey maçlar seyrettirdik. Yine aynı şekilde keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Beşiktaş iyi bir oyun sergiliyor, formdalar. Rakibimize başarılar diliyoruz.”

"Kupayı kazanmak istiyoruz"

Beşiktaş Başantrenörü Oliver Roy Camino, karşılaşmanın zor olacağını bildiğini aktararak, şunları kaydetti:

“Beykoz Belediyespor son lig şampiyonu. İyi oyuncuları, iyi bir antrenörleri, iyi bir ekipleri var. İyi hazırlandıklarını biliyoruz. Biz de ekip olarak iyi hazırlandık. Onların birden fazla taktiği olduğunu biliyoruz. Gerek 5-0 olsun, 6-0 olsun bunlara hazırlandık. Kendimize güvenimiz tam, bu maça hazır olduğumuzu düşünüyoruz. Bizim beklentimiz açık, kupayı kazanmak istiyoruz.”

"Rövanşı almak istiyoruz"

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Ömer Ozan Arifoğlu, “Rakibimize saygı duyuyoruz. Güçlü bir takım. Geçen sene kaybetmiştik. Rövanşı almak istiyoruz. Yarın güzel bir maç olacağını düşünüyoruz. İyi olan kazansın.” diye konuştu.