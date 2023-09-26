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Spor
AA 26.09.2023 15:19

Beşiktaş erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta 27 Eylül Çarşamba günü Yukatel Adana Demirspor'a konuk olacak.

Beşiktaş erteleme maçında Adana Demirspor'a konuk olacak
[Fotograf: AA]

İki takımın da Avrupa Konferans Lig play-off turu maçı nedeniyle ertelenen müsabaka, Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde oynadığı 5 maçta 3 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 10 puanla 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 2'sini kazanan, 2'sinde berabere kalan ve 1 kez mağlup olan Yukatel Adana Demirspor ise 8 puanla 10. basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ta eksikler

Beşiktaş'ta Eric Bailly, Gökhan İnler ve Tayfur Bingöl, statü gereği forma giyemeyecek. Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan ise sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev alamayacak.

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Beşiktaş Adana Demirspor Süper Lig
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