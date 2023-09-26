Arda Güler yeniden sakatlandı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Arda Güler'e Real Madrid Sağlık Hizmetleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından sol bacağında rectus femoris kasında sakatlık teşhisi konuldu." denildi.

Yaklaşık iki ay süren sakatlıktan yeni çıkan Arda Güler, 21 Eylül'de takımla antrenmanlara başlamıştı.

Teknik direktör Carlo Ancelotti ise bugünkü antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Arda'nın oynamaya hazır olduğunu söylemişti.

"Arda sakatlıktan iyi bir şekilde çıktı. İyi durumda ve şu anda oynamaya hazır." diyerek milli futbolcuyu yarınki Las Palmas maçında kadroya alabileceğinin sinyalini vermişti."

En az 2 hafta sahalardan uzak kalabilir

Arda'nın bu son sakatlıktan sonra en az iki hafta daha takımdan uzak kalması öngörülüyor.

Yaz döneminde Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda, takımın sezon öncesi ABD'de yaptığı kampta sakatlanmış ve 14 Ağustos'ta sağ dizinden menisküs ameliyatı geçirmişti.