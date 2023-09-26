Galatasaray İstanbulspor'u tek golle geçti

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetti.

Galatasaray, İstanbulspor'u Icardi’nin 42. dakika attığı tek golle 1-0 mağlup etti.

37. dakika Galatasaray kazandığı penaltı vuruşu için topun başına Kerem Aktürkoğlu geçti. Kerem, penaltı vuruşunda şut çekmek yerine Icardi’ye pas verdi, kaleci Jensen’ın ters köşeye yattığı pozisyonda Icardi topu dışarı gönderdi. Yeşil sahalarda ender görülen bir pozisyonda Galatasaray, sonuca gidemedi.

Galatasaray'ın yararlanamadığı penaltı pozisyonu



Kerem, penaltı vuruşunu Icardi'ye pas olarak kullandı.



Icardi'nin vuruşu yandan dışarı gitti



@beINSPORTS_TRpic.twitter.com/7kP4P3LGmq — TRT Spor (@trtspor) September 26, 2023

GOL 42. dakikada Icardi kendi affettirdi. Galatasaray’ı 1-0 öne geçiren golü attı. Angelino'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, yerden pasıyla ceza alanı hemen içinde Icardi'ye pas verdi. Icardi, topu kaleci Jensen'in sağından ağlarla buluşturdu.

[Fotoğraf: AA]

Lig’de 6 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle hanesine 3 puan daha yazdırdı ve puanını 16’ya yükseltti. 5 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda 16 puan topladı.

Süper Lig'de oynadığı 5 maçta 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan İstanbulspor ise hanesine 2 puan yazdırabildi.

Arjantinli yıldız Icardi, Süper Lig'de forma giydiği son 5 karşılaşmada 7 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi.

Galatasaray ile İstanbulspor, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya geldi. Müsabakalarda Galatasaray 32, İstanbulspor 5 galibiyet aldı, 10 maç da berabere sonuçlandı.

Galatasaray, son 19 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi. Bu sezon da Trendyol Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi elemesinde 6 ve grup aşamasında 1 olmak üzere çıktığı 13 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı.

Karşılaşmanın önemli anları

2. dakikada Boey'in sağdan ortasından penaltı noktası üzerine gelen topa Kerem Aktürkoğlu bekletmeden vurdu. Kaleci Jensen, soluna uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

3. dakikada Tete'nin ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mertens'in kaleci Jensen ile karşı karşıya vuruşunda, top uzak köşeden auta çıktı.

8. dakikada Mertens'in yaklaşık 25 metre mesafeden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

15. dakikada hızlı gelişen ev sahibi takım atağında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Traore, açısını düzelttikten sonra yay içine girdi. Bu oyuncunun yerden şutunda kaleci Muslera, sağına yatarak topu kornere çeldi.

21. dakikada Angelino'nun soldan ortasında altıpas önünde uygun durumdaki Tete'nin kafayla vurduğu top, kaleci Jensen'de kaldı.

34. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kontrol etti.

35. dakikada sarı-kırmızılı takım penaltı kazandı. Angelino'nın soldan ortasında Icardi, Okan Erdoğan ile girdiği mücadelede yerde kalınca, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, penaltıyı paslaşarak kullandı. Geriden gelen Icardi, uygun durumda meşin yuvarlağı yandan auta attı.

[Fotoğraf: DHA]

GOL 42. dakikada Galatasaray öne geçti. Soldan gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu, ceza sahasına girdikten sonra pasını penaltı noktası gerisindeki Icardi'ye aktardı. Arjantinli yıldız, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

52. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Mamadou’nun ceza sahası içine girdikten sonra sol çaprazdan yaptığı vuruşta uzak köşeye yönelen topu kaleci Muslera kontrol etti.

63. dakikada Sacha Boey, sağ taraftan topla beraber ceza sahası içine girdikten sonra sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, kaleci Jensen’de kaldı.

67. dakikada Tete’nin pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile şutunu çekti. Meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.

79. dakikada Zaha’nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, sağ taraftan meşin yuvarlağı içeriye çevirdi. Uzak kale direğinde Abdülkerim Bardakcı’nın dokunuşuyla top ağlara gitti. VAR uyarı sonrası hakem Abdülkadir Bitigen, pozisyonun ofsayt olması sebebiyle golü iptal etti.

Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Galatasaray, İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti.

İstanbulspor: David Jensen, Demeaco Duhaney, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Alassane Ndao (David Sambissa dk. 61), Eduart Rroca, Florian Loshaj (Eslem Öztürk dk. 90+1), Valon Ethemi (Jackson Kenio dk. 72), Mendy Mamadou (İbrahim Yılmaz dk. 61), Djakaridja Traore (Muammer Sarıkaya dk. 72)

Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkadir Bardakcı, Angelino, Lucas Torreira (Victor Nelson dk. 84), Kerem Demirbay (Sergio Oliveira dk. 78), Tete (Cedric Bakambu dk. 78), Dries Mertens (Wilfried Zaha), Kerem Aktürkoğlu (Barış Alper Yılmaz dk. 78), Mauro İcardi.

Gol: Icardi (Dk. 42) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Rroca (İstanbulspor) Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)

Stat: Atatürk Olimpiyat Stadı

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Volkan Ahmet Narinç, Mustafa Savranlar