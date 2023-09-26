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Spor
DHA 26.09.2023 18:54

Shakthar Donetsk Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk, sarı-kırmızılı takımın yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı eski hücum oyuncusu Tete ve Galatasaray Kulübü hakkında haksız fesih için FIFA'ya başvuruda bulundu.

Shakthar Donetsk Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti
[DepoPhotos]

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2023-2024 birinci transfer ve tescil döneminde sözleşme imzalanan profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins'in eski kulübü FC Shakthar Donetsk tarafından, Mateus Cardoso Lemos Martins ile olan oyuncu sözleşmesinin kendileri tarafından haklı nedenle feshedildiğinin tespiti ve Mateus Cardoso Lemos Martins'in, oyuncu sözleşmesinin haklı nedenle feshine sebep olduğu iddiasıyla, profesyonel futbolcumuz Mateus Cardoso Lemos Martins ve Şirketimiz aleyhine FIFA nezdinde başvuruda bulunulmuştur. FIFA nezdinde yürütülecek olan yargılamaya ilişkin süreç şirketimiz tarafından titizlikle takip edilmektedir."

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