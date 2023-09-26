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Spor
DHA 26.09.2023 20:09

A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya’yı mağlup etti

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi 2. Grup'ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, gruptaki ikinci maçında Litvanya’yı 2-0 mağlup etti.

A Milli Kadın Futbol Takımı Litvanya’yı mağlup etti
[Fotograf: AA]

UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi’nde Lüksemburg, Litvanya ve Gürcistan ile birlikte 2’nci grupta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, Litvanya ile karşı karşıya geldi. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Kosova Futbol Federasyonu’ndan Rita Vehapi yönetti. Vehapi’nin yardımcılıklarını ise Lumturije Muhadri, Fitore Govori ve Festina Koxha yaptı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Türkiye karşılaşmaya:

Selda Akgöz - Ümran Özev, Eda Karataş, Meryem Cennet Çal, Miray Cin, Ebru Topçu, Birgül Sadıkoğlu, Ece Türkoğlu, İlayda Civelek, Elif Keskin ve Gülbin Hız 11’iyle çıktı.

Konuk ekip Litvanya ise:

Seskute - Mikutaite, Sarkanaite, Petraviciene, Jonusaite, Galkina, Neverdauskaite, Liuzinaite, Zizyte, Vaitukaityte ve Rogaciova ile sahadaydı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Karşılaşmayı A Milli Kadın Futbol Takımı, 2-0’lık skorla kazandı. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Birgül Sadıkoğlu ve 85. dakikada İlayda Civelek kaydetti. Öte yandan Ay-yıldızlılarda 26. dakikada Ebru Topçu penaltı kaçırdı.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Uluslar C Ligi'ndeki 3. maçında 27 Ekim Cuma günü Emile Mayrisch Stadyumu'nda Lüksemburg’a konuk olacak.

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