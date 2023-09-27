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Spor
AA 27.09.2023 09:50

Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde

Basketbol Kadınlar Süper Kupa maçında 28 Eylül Perşembe günü Fenerbahçe Alagöz Holding ile Fransa ekibi LDLC ASVEL karşılaşacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa'da ilk Süper Kupa peşinde

Fransa'nın Lyon şehrinde, geçen sezonun FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu sarı-lacivertliler ile FIBA Avrupa Kupası galibi LDLC ASVEL'i karşı karşıya getirecek mücadele, TSİ 21.00'de başlayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 2009'dan bu yana düzenlenen organizasyonda kupayı ilk kez Türkiye'ye getirmeye çalışacak. Daha önce Galatasaray 2009 ve 2018, Yakın Doğu Üniversitesi ise 2017'de Süper Kupa maçlarını kaybetmişti.

Rusya temsilcisi UMMC Ekaterinburg 4 kezle Süper Kupa tarihinin en başarılı takımı konumunda bulunuyor.

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