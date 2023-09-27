Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor

A Milli Futbol takımı ile yolları ayrılan Stefan Kuntz'un yeni görev yeri belli olmak üzere. 60 yaşındaki teknik adam ile ilgili Alman basını, önemli bir iddiada bulundu.

Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak. A Milli takım ile Kuntz'un yolları, Japonya maçı sonrası ayrılmıştı.

Alman basını, 2018 yılından beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Martina Voss-Tecklenburg'un görevi bırakacağını duyurmuştu.

Martina'nın yerine ise Stefan Kuntz'un geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.