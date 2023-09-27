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Spor
TRT SPOR 27.09.2023 10:05

Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor

A Milli Takımın eski antrenörü, Stefan Kuntz'un yeni adresi belli olmak üzere. Kuntz, Alman basınında çıkan haberlere göre, Almanya Kadın Milli Takımı'nın başına geçecek.

Stefan Kuntz'un yeni adresi belli oluyor

A Milli Futbol takımı ile yolları ayrılan Stefan Kuntz'un yeni görev yeri belli olmak üzere. 60 yaşındaki teknik adam ile ilgili Alman basını, önemli bir iddiada bulundu.

Kuntz, Almanya Kadın Milli Takımı'nın yeni hocası olacak. A Milli takım ile Kuntz'un yolları, Japonya maçı sonrası ayrılmıştı.

Alman basını, 2018 yılından beri Almanya Kadın Milli Takımı'nın teknik direktörü olan Martina Voss-Tecklenburg'un görevi bırakacağını duyurmuştu.

Martina'nın yerine ise Stefan Kuntz'un geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

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