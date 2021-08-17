Süper Lig'de ilk hafta sona erdi. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor sezona galibiyetle başladı. 2 maç eşitlikle sona erdi. 5 takım deplasmandan 3 puanla döndü.

Trabzonspor yeni transferleri ile zirvede

Deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen Trabzonspor, ilk haftada zirveye yerleşti.

Yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle dikkat çeken Trabzonspor, Süper Lig'in açılış haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1 yendi.

Yeni transferlerden Marek Hamsik ile Gervinho ile Anthony Nwakaeme ve Djaniny, birer gol ve birer asistle oynadı. Yeni golcü Cornelius, 2. yarı Gervinho'nun yerine oyuna girdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Son şampiyon Beşiktaş farklı galip

Ligde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, 2021-2022 sezonunun açılış maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş, 9. dakikada N'Koudou'nun golüyle öne geçti. Maç boyunca rakip yarı alanda oynayan siyah-beyazlılar, 52. dakikada Atiba'yla farkı 2'ye çıkarırken, 90+3. dakikada Larin maçın skorunu 3-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

Sezonun ilk golü N'Koudou'dan

Beşiktaş'ın Kamerun asıllı Fransız futbolcusu Georges-Kevin N'Koudou, yeni sezonda ilk golü atan isim oldu.

26 yaşındaki kanat forvet, Çaykur Rizespor karşısında 9. dakikada attığı golle hem sezonun ilk golünü attı hem de takımını öne geçirmeyi başardı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe’de sezonun ilk golü Mesut Özil’den

Fenerbahçe’de Süper Lig’in 2021-2022 sezonunun açılış golünü Mesut Özil kaydetti. Takım adına sezonun ilk asistini ise İrfan Can Kahveci yaptı.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor’a konuk olan Fenerbahçe’de sezonun ilk golünü yıldız futbolcu Mesut Özil kaydetti.

Mücadelenin 46. dakikasında topu filelere gönderen Özil, takımın 1-0 öne geçirdi. Sarı-lacivertli ekibin golünde ise asisti İrfan Can Kahveci yaptı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Galatasaray sezona galibiyetle başladı

Galatasaray, 44 yıl sonra Süper Lig'e çıkan Giresunspor'u deplasmanda 2-0 yendi. sezona galibiyetle başladı.

Sarı-Kırmızılılar'ı galibiyete taşıyan golleri Diagne ve Cicaldau (Penaltı) attı.

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nu yumrukladı

Giresunspor-Galatasaray maçında ilginç bir olay da yaşandı.

Mücadelenin 61. dakikasında sarı-kırmızılı takımın iki oyuncusu Marcao ve Kerem Aktürkoğlu arasında büyük bir tartışma yaşanırken, Marcao takım arkadaşına yumruk attı.

Marcao, kendisine sus işareti yapan Kerem'e sinirlenerek, yumruk attı. Maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı.

Yaşanan bu olaya Teknik Direktör de tepki göstererek, Kerem Aktürkoğlu'nu da oyundan aldı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Sivasspor’un 19 maçlık serisi sona erdi

İttifak Holding Konyaspor’a 1-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor’un 19 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Süper Lig’de geçen sezonun 22. haftasında deplasmanda Alanyaspor’a 3-1 yenilen Sivasspor, bu karşılaşmadan sonra ligde çıktığı 19 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik elde etmişti. Öte yandan Sivasspor, Konyaspor’a 10 maçın ardından sahasında yenildi.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0

Vavacars Fatih Karagümrük-Gaziantep: 3-2

Altay-Yukatel Kayserispor: 3-0

Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1

Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: 0-1

Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: 1-1

Adana Demirspor-Fenerbahçe: 0-1

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: 1-5

Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: 0-1

GZT Giresunspor-Galatasaray: 0-2

Puan durumu

Ligin ilk haftasındaki puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR 1 1 0 0 5 1 4 3 2.ALTAY 1 1 0 0 3 0 3 3 3.BEŞİKTAŞ 1 1 0 0 3 0 3 3 4.GALATASARAY 1 1 0 0 2 0 2 3 5.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 1 1 0 0 3 2 1 3 6.AYTEMİZ ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 7.FENERBAHÇE 1 1 0 0 1 0 1 3 8.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 9.ATAKAŞ HATAYSPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 10.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 1 0 1 0 1 1 0 1 11.GÖZTEPE 1 0 1 0 1 1 0 1 12.KASIMPAŞA 1 0 1 0 1 1 0 1 13.GAZİANTEP 1 0 0 1 2 3 -1 0 14.ADANA DEMİRSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 16.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR 1 0 0 1 0 1 -1 0 17.GZT GİRESUNSPOR 1 0 0 1 0 2 -2 0 18.ÇAYKUR RİZESPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0 19.YUKATEL KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 3 -3 0 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 1 0 0 1 1 5 -4 0

2. hafta programı

Ligde 2. haftanın programı şöyle:

20 Ağustos Cuma

20.30 Yukatel Kayserispor-Adana Demirspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

21 Ağustos Cumartesi

19.15 Kasımpaşa-GZT Giresunspor

19.15 Çaykur Rizespor-Vavacars Fatih Karagümrük (Çaykur Didi)

21.45 Gaziantep-Beşiktaş (Kalyon)

21.45 Aytemiz Alanyaspor-Altay (Bahçeşehir Okulları)

22 Ağustos Pazar

19.15 İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

21.45 Fenerbahçe-Fraport TAV Antalyaspor

21.45 Göztepe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Gürsel Aksel)

23 Ağustos Pazartesi

19.15 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

21.45 Galatasaray-Atakaş Hatayspor