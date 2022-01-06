Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Fırat Aydınus yönetecek.

Ligin ilk yarısını 46 puanla lider tamamlayan bordo-mavililer, ikinci yarıya kendi sahası ve taraftarı önünde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u yenerek başlamayı hedefliyor.

Sahasında bu sezon 9 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Karadeniz ekibi, iç sahadaki yenilmezliğini sürdürerek şampiyonluk yolunda bir engeli daha geride bırakmak istiyor.

Trabzonspor'da Djaniny, Trondsen, Serkan Asan, Hugo, Edgar ve Gervinho'nun sakatlıkları bulunuyor, Kouassi ise milli takım kampında yer alıyor.

Sakatlığı düzelen ve takımla çalışmalara başlayan Nwakaeme'nin kadroya dahil edilmesi bekleniyor.

Yeni Malatyaspor'da hedef ikinci yarıya iyi başlamak

Ligde oynadığı 19 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlikle 15 puan toplayan ve puan cetvelinin son sırasında yer alan sarı-siyahlılar, Trabzonspor müsabakasından güzel bir sonuçla dönerek sezonun ikinci yarısına iyi başlamanın hesabını yapıyor.

Yeni Malatyaspor'da Afrika Uluslar Kupası'nda milli takımları için mücadele edecek Benjamin Tetteh ve Oussama Haddadi, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Trabzonspor ile Yeni Malatyaspor 10. kez karşılaşacak

İki takım arasında oynanan 9 maçta Trabzonspor'un 7, Yeni Malatyaspor'un ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Bordo-mavililerin 20 golüne karşılık Yeni Malatyaspor 12 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Malatya’da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-1 kazanmıştı.

Trabzonspor evinde 15 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de oynadığı son 15 iç saha maçını kaybetmeyen Trabzonspor, söz konusu maçlarda 10 galibiyet 5 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer evindeki son yenilgisini 3 Mart 2021'de Alanyaspor karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

1995-1996'dan sonra en yüksek puana ulaşacak

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 46 puan toplayan Trabzonspor, Yeni Malatyaspor karşısında elde edeceği 3 puanla, lig tarihinde 1995-1996 sezonunun ardından 20. hafta itibarıyla en yüksek puanına ulaşacak.

Bordo-mavililer 1995-1996 sezonunda 20 maçta 51 puan toplamıştı. Karadeniz ekibi yarınki karşılaşmayı kazanması halinde puanına 49'a yükseltecek.