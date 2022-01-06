Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.

"Fenerbahçe Opet takımımıza kontrol amaçlı yapılan COVID-19 testi sonucunda, 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sporcuların izolasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor.

Fenerbahçe Opet Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.



Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/hcP5MQAbmn