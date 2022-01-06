Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe Opet'te 2 sporcu pozitif çıktı
Fenerbahçe Kulübü, kadın voleybol takımında 2 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüp açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı.
"Fenerbahçe Opet takımımıza kontrol amaçlı yapılan COVID-19 testi sonucunda, 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."
Sporcuların izolasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor.
Fenerbahçe Opet Takımımıza kontrol amaçlı yapılan Covid-19 testi sonucunda 2 sporcumuzun testi pozitif sonuçlanmıştır. Sporcularımızın izolasyon ve tedavi süreçleri devam etmektedir.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) January 5, 2022
Sporcularımıza geçmiş olsun diler, kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/hcP5MQAbmn
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Voleybol
Sıradaki Haber
Fenerbahçe'de Serdar Aziz’in sözleşmesini uzatacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz