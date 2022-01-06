İç transferde yerli ve genç futbolcularla sözleşme uzatmayı hedefleyen Fenerbahçe’de bir hamle de takımın deneyimli ismi için geldi.

Sarı lacivertliler Serdar Aziz ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başladı.

Avrupa'da piyasası artan Min Jae Kim ve Attila Szalai’yi uzun süre takımda tutmanın zor olduğunu bilen Fenerbahçe, bu yüzden Serdar'ı kadronun önemli bir parçası olarak görüyor

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki futbolcu, geçen sezon maaşında indirim yaparak da camianın takdirini kazanmıştı.

Tecrübeli stoper, önümüzdeki sezon 7+4 olacak yabancı kuralı nedeniyle de kritik bir değere sahip.

2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Serdar Aziz, bu sezon 10 Süper Lig, 3 de UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı.

Sarı lacivertli formayla 77 maça çıkan Serdar, 8 kez fileleri sarstı, 2 de gol pası verdi.