Haber Giriş: Kaynak: AA
Trabzonspor Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürüyor
[Fotoğraf: AA]
Trabzonspor, 16 Haziran Salı günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam ediyor.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, taktik ağırlıklı çalıştı.
Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Bordo-Mavililer tüm taraftarlarına mutlu bir pazar diler. pic.twitter.com/QkEdKa4IBt— Trabzonspor #SekizinciKuşatma #BizB1riz (@Trabzonspor) June 14, 2020
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