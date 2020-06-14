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Yukatel Denizlispor'da koronavirüse rastlanmadı
[Fotoğraf: AA]
Demir Grup Sivasspor'a konuk olacak Yukatel Denizlispor'da futbolcu, teknik heyet ve yöneticilere uygulanan koronavirüs testlerinin negatif sonuçlandığı bildirildi.
Kulübün açıklamasına göre Haluk Ulusoy Tesisleri'nde, deplasmana gidecek kafileye seyahat öncesi yapılan testlerde Covid-19'a rastlanmadı.
Öte yandan, yeşil-siyahlı kafile, yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Sivas'a gitti.
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