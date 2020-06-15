Demir Grup Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Yukatel Denizlispor'u 45+2. dakikada Yatabare'nin kaydettiği golle 1-0 mağlup etti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanan müsabakada konuk ekip 44.dakikada Zeki Yavru'nun kırmızı karttan atılmasıyla maçı 10 kişi tamamladı.

Şampiyonluk yarışından kopmayan Demir Grup Sivasspor 52 puanla haftayı 3. sırada tamamladı. Yukatel Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

[Fotoğraf: DHA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

KIRMIZI KART - DENİZLİSPOR 10 KİŞİ KALDI 44. dakikada Zeki Yavru, Uğur Çiftçi'nin bileğine tabanıyla müdahale ettiği için doğrudan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

GOL - SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ 45+2. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruş baraja çarpıp kale önündeki Yatabare'de kaldı, Yatabare'nin vuruşu ağlarla buluştu. 1-0

Mücadelenin ilk yarısını Demir Grup Sivasspor 1-0 önde kapattı.

[Fotoğraf: DHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

53. dakikada sağdan Emre'nin ortasında arka direkte Erdoğan topu kontrol edip filelere gönderdi, ancak hakem elle oynama gerekçesi ile gol kararı vermedi.

56. dakikada Rodellaga'nın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu Samassa üstten kornere çeldi.

65. dakikada Emre Kılınç'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Tolgahan Acar topu kontrol etti.

69. dakikada Yasin Öztekin'in sağdan kullandığı kornerde kale alanında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda savunmadan da seken meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

74. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Kone, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Tolgahan Acar'da kaldı.

81. dakikada Fatih'in pasında soldan Yasin hareketlendi, ceza alanına ortaladığı topa Caner kafa vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

Karşılaşma Demir Grup Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Mustafa Savranlar

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Uğur Çiftçi, Barış Yardımcı, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Claudemir, Fatih Aksoy, Mert Hakan Yandaş (Dk. 45 Ziya Erdal), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 64 Yasin Öztekin), Emre Kılınç (Dk. 90 Cofie), Yatabare (Dk. 70 Kone)

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Mustafa Yumlu, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Murawski, Estupinan (Dk. 45 Onazi) (Dk. 59 Mbamba), Aissati (Dk. 90 Özgür Çek), Sacko (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Olcay Şahan (Dk. 45 Lopes), Rodallega

Sarı kart: Dk. 23 Emre Kılınç, Dk. 55 Fatih Aksoy, Dk. 77 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45 Rodallega, Dk. 90 Bergdich (Yukatel Denizlispor)

Kırmızı kart: Dk. 44 Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor)

Gol: Dk. 45+2 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

[Fotoğraf: AA]

Rıza Çalımbay: Burayı geçtiğimiz için mutluyuz

Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, basın toplantısında koronavirüs dolayısıyla zor bir süreçten geçildiğini vurguladı. Çalımbay, futbolcuların, hem psikolojik, hem de fizik olarak lige hazır olmadıklarını savundu.

"Takımlar tam hazır değil, tam hazırlanamadık. O yüzden de istediğimiz futbol maalesef olmuyor. Bir tek bizde değil, bütün takımlarda da böyle. İstediğimiz şekilde olmuyor, bu da gayet normal. Ama 2-3 hafta sonra futbol maçları çok daha güzel olacak. Çünkü daha final niteliğinde maçlar başlayacak."

Çalımbay, Denizlispor karşısında oynanılan oyundan yüzde 100 memnun kalmadığını ifade etti.

"Bu maçı kazanmamız gerekiyordu, bizim için çok çok önemli bir maçtı. Arkadaşlarımız özellikle ikinci yarı gerçekten çok iyi şeylerde yaptılar. Tamamen oyunun hakimi olduk, sadece girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. İyi bir takıma ve iyi oyunculara sahip bir takıma karşı oynadık. Bizim için bugün tabii oyunda önemliydi ama galibiyet daha çok önemliydi. Burayı geçtiğimiz için mutluyuz. Bundan sonra performansımız mutlaka artarak devam edecek, devam etmesi gerekiyor ki iyi bir yerde ligi bitirelim. Onun için kalan 7 maç bizim için final niteliğinde maçlar. Hepsinin farkındayız ve oynayacağımız maçlar yukarıda ki maçlardan daha zor."

Kalan haftalarda çok mücadeleci ve zor maçlar oynayacaklarını dile getiren Çalımbay, bu yüzden tempolarının üste çıkması gerektiğine vurgu yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Bülent Uygun: Maçı lehimize çevirmek için mücadele ettik

Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun ise karşılaşmada futbol adına güzel şeyler yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın 45. dakikasında oyuncuları Zeki Yavru'nun kırmızı kart görmesinin talihsizlik olduğunu dile getirdi.

"Kırmızı kart olayından sonra iki periyotlu, oyun taktiğini değiştirmiş, oyun sistemini değiştirmeye çalışan ve maçın gidişatına göre de birçok oyun anlayışını sahaya yansıtmaya çalışarak maçı kendi lehimize çevirmek için mücadele ettik."

Girdikleri pozisyonları golle sonuçlandıramadıklarını aktaran Uygun, takımında sakat futbolcuların olmasının sıkıntısını yaşadıklarını ifade etti. Uygun, eksik bir kadroyla Sivas'a geldiklerini aktardı.

"Girdiğimiz gol pozisyonları, bu kadar güçlü bir takıma karşı neredeyse pozisyon vermeden 1-0 mağlup olsak da oynadığımız oyundan, gösterdiğimiz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Sivasspor'a da başarılar diliyorum. Bugün ligin 3'üncüsü ve zannedersem ya 16, ya 17 haftadır içeride yenilmiyorlar. Bu da önemli bir başarı, zaten takımları da başarılı. O yüzden onlara da maçlarında başarılar diliyorum.