Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de "mesafe engeli" tanımayan anneler stadyumda spor yaptı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de yaklaşık 100 anne, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi koruyarak stadyumda spor yaptı.
Büyükşehir Belediyesince "Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı" projesi çerçevesinde, yeni normal hayata geçilmesinin ardından "Mesafe spora engel değil" sloganıyla yaklaşık 100 anne ve çocuklarının katılımıyla etkinlik düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Etkinlikte yapılan egzersizler, 2 metrelik sosyal mesafe kuralına uygun olarak açık havada gerçekleştirildi.
Gebze Alaettin Kurt Stadyumu'ndaki etkinliğe katılan 100'e yakın anne spor yaparken, çocukları da kendileri için kurulan parkurlarda yarışarak ter attı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 40 dakika süren ve annelerin kendi vücut ağırlığıyla yaptığı egzersizler, haftanın 3 günü belirlenen saatlerde devam edecek.
Etiketler: KocaeliSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 17:14
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