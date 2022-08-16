Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 19:22Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, AA
Trabzonspor Danimarka'da mağlup
[Fotograf: AA]
Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a 2-1 yenildi.
Parken Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.
Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 2-1 yenildi.
Etiketler: Şampiyonlar Ligi Trabzonspor
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