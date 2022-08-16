Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA'dan Gamze Durmuş Pakkan'a görev
[Fotograf: İHA]
UEFA, FIFA kokartlı hakem Gamze Durmuş Pakkan'ı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 8. Grup maçlarında görevlendirdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Gamze Durmuş Pakkan'ın 18-21 Ağustos'ta Hollanda'da oynanacak 8. Grup maçlarında düdük çalacağını açıkladı.
Müsabakalarda, Deybet Gök de yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Grupta Portekiz'in Benfica, Kosova'nın Hajvalia, Hollanda'nın Twente ve Moldova'nın Anenii Noi takımları mücadele edecek.
Ayrıca UEFA gözlemcisi Dilan Deniz Gökcek İşcan, 18-21 Ağustos'ta İtalya'da oynanacak UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 6. Grup müsabakalarında hakem gözlemcisi olarak görev alacak.
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