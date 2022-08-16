Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu başlıyor
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu maçları bugün başlıyor. Trabzonspor, 22.00'de Kopenhag'a konuk olacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, play-off turunun ilk maçları bugün ve yarın, rövanşları ise 23-24 Ağustos'ta oynanacak.
Trabzonspor, bugün deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak.
Tur atlayan takımlar, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.
Play-off turu ilk maçları programı şöyle:
Bugün:
22.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
22.00 Kopenhag (Danimarka) - Trabzonspor (Türkiye)
22.00 Rangers (İskoçya) - PSV (Hollanda)
Yarın:
19.45 Karabağ (Azerbaycan) - Viktoria Plzen (Çekya)
22.00 Maccabi Haifa (İsrail) - Kızılyıldız (Sırbistan)
22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Benfica (Portekiz)
Etiketler: Şampiyonlar Ligi
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