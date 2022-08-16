Haber Giriş: 16 Ağustos 2022 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da kombine biletleri tükendi
Yeni sezon kombinelerinin tükendiğini açıklayan Galatasaray Kulübü, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür etti.
Kulübün sosyal medya hesabından, taraflarların ilgisi için teşekkür mesajı geldi.
Açıklamada, "Teşekkürler Büyük Galatasaray taraftarı. Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuruyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Teşekkürler Büyük Galatasaray Taraftarı! ????— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 16, 2022
Satışa çıktığı günden bu yana taraftarlarımızın büyük ilgi gösterdiği 2022-2023 sezonu kombinelerinin tükendiğini gururla duyuruyoruz. ???? pic.twitter.com/1RbM2torU2
Etiketler: Galatasaray
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